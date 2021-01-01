Кудрин сделал «замечание» Чубайсу после стрельбы из гаубицы в Петербурге
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию специального представителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы.
«По военной специальности нас на таких учили», — уточнил глава Счетной палаты. Впоследствии Кудрин сообщил, что он не обратил внимания на подпись к фотографии, где указывалось название оружия.
«Да, пропустил, что именно она и есть», — написал Кудрин.
«Вам, артиллеристам, видней! Разрешите получить замечания по технике стрельбы», — ответил Чубайс в шутку.
6 декабря Чубайс сообщил, что в честь назначения на новую должность он совершил выстрел из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Правительство России поручило уволить Чубайса с должности главы «Роснано» 3 декабря. Этот пост Чубайс занимал на протяжении 12 лет. На эту должность был назначен первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.
На следующий день президент России Владимир Путин назначил Чубайса на должность спецпредставителя по связям с международными организациями
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, после назначения на новый пост Чубайс не будет являться государственным служащим и сотрудником администрации президента.