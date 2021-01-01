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Общество ,  
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Кудрин сделал «замечание» Чубайсу после стрельбы из гаубицы в Петербурге

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию специального представителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы.

«По военной специальности нас на таких учили», — уточнил глава Счетной палаты. Впоследствии Кудрин сообщил, что он не обратил внимания на подпись к фотографии, где указывалось название оружия.

«Да, пропустил, что именно она и есть», — написал Кудрин.

«Вам, артиллеристам, видней! Разрешите получить замечания по технике стрельбы», — ответил Чубайс в шутку.

6 декабря Чубайс сообщил, что  в честь назначения на новую должность он совершил выстрел из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 

Чубайс о последнем дне на посту главы «Роснано». Видео
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Правительство России поручило уволить Чубайса с должности главы «Роснано» 3 декабря. Этот пост Чубайс занимал на протяжении 12 лет. На эту должность был назначен первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

На следующий день президент России Владимир Путин назначил Чубайса на должность спецпредставителя по связям с международными организациями 

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, после назначения на новый пост Чубайс не будет являться государственным служащим и сотрудником администрации президента.

Алексей Кудрин Анатолий Чубайс «Роснано» Санкт-Петербург
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