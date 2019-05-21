Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансов

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Круглов назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая. Документ опубликован на сайте кабмина.

О назначении Круглова ранее говорил Силуанов. Министр пояснил ТАСС, что Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия в части инвестиций по межправительственным соглашениям. «Например, есть МПК (межправительственная комиссия) с китайскими партнерами, взаимодействие с Евразийским экономическим союзом», — пояснял он.

В начале апреля о планах Круглова уйти из «Газпрома» на госслужбу в Минфин РБК рассказал его знакомый, а также бывший сотрудник компании.

Вместе с Кругловым из компании ушел член правления, глава департамента 333, отвечающего за капитальное строительство, Сергей Прозоров. Сообщалось, что он вышел на пенсию. В феврале компанию также покинули два зампреда правления — Александр Медведев, который курировал экспорт, и Валерий Голубев, отвечавший за внутренний рынок.