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Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
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Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансов

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома» Алексей Круглов назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая. Документ опубликован на сайте кабмина.

О назначении Круглова ранее говорил Силуанов. Министр пояснил ТАСС, что Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия в части инвестиций по межправительственным соглашениям. «Например, есть МПК (межправительственная комиссия) с китайскими партнерами, взаимодействие с Евразийским экономическим союзом», — пояснял он.

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В начале апреля о планах Круглова уйти из «Газпрома» на госслужбу в Минфин РБК рассказал его знакомый, а также бывший сотрудник компании.

Вместе с Кругловым из компании ушел член правления, глава департамента 333, отвечающего за капитальное строительство, Сергей Прозоров. Сообщалось, что он вышел на пенсию. В феврале компанию также покинули два зампреда правления — Александр Медведев, который курировал экспорт, и Валерий Голубев, отвечавший за внутренний рынок.

Теги: Антон Силуанов, Андрей Круглов, Минфин России, кадровые назначения
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