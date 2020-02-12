Политика , 12 фев, 00:30
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Зеленский поручил создать программу по привлечению молодежи Донбасса
Президент Владимир Зеленский совместно с несколькими министрами провел совещание, посвященное проживающим на Донбассе молодым людям. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Зеленский заявил, что в контексте «массовой выдачи» российских паспортов на неподконтрольной Киеву территории Украина «должна бороться» за своих граждан. В частности, Киев должен разработать специальную программу для обеспечения молодежи Донбасса документами, подтверждающими гражданство Украины. По мнению президента, эти меры позволят мотивировать молодежь получать украинское образование и жить на территории, которую контролирует Киев.
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