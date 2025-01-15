 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кандидат в госсекретари США заявил, что «у Киева кончаются украинцы»

Кандидат на пост госсекретаря Рубио заявил, что у Киева заканчиваются украинцы
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Марко Рубио, Россия и Украина должны пойти на уступки, а США должны найти баланс, чтобы завершить этот конфликт дипломатическим урегулированием
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Кандидат на пост государственного секретаря США Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению в сенате прокомментировал, как он видит позицию Вашингтона по завершению конфликта на Украине.

«Президент [Дональд Трамп] еще год назад в интервью заявил, что эта война должна прекратиться, люди должны перестать умирать. По правде говоря, я даже не знаю, кто думает иначе», — сказал он, отвечая на вопрос сенатора, представителя Демократической партии Джинн Шихан.

«Дело в том, что проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, — у нее заканчиваются украинцы. Страны разные по размеру. Конечно план урегулирования будет непростым. Необходимы дипломатические усилия, нужно добиться прекращения огня. И очевидно, что и Украине, и России придется пойти на уступки. И США необходимо добиваться этого баланса», — отметил Рубио.

По его словам, Украине понадобятся десятилетия, чтобы восстановить страну. «Миллионы украинцев больше не живут на Украине. Даже сейчас, когда я говорю, продолжается уничтожение их инфраструктуры, в том числе энергетической. И потребуются миллиарды долларов, чтобы это исправить. Официальной позицией США должно стать завершение этой войны», — сказал кандидат в госсекретари.

Он подчеркнул, что администрация Байдена никогда не говорила, как она видит завершение конфликта и «на что идут наши деньги». «Украинцы храбро сражаются... но малореально верить, что независимо от того, какой ущерб будет нанесен России, Украина добьется своих целей», уверен он.

Reuters назвал предпочтительный для Трампа вариант перемирия на Украине
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Ранее агентство Reuters сообщило, что, по общему мнению советников Трампа, Украина в обозримом будущем не сможет войти в НАТО. По их мнению, Киев может получить гарантии безопасности после создания демилитаризированной зоны вдоль нынешней линии фронта, которую мог бы контролировать контингент из стран Европы. При этом они допускают, что такое развитие событий может занять несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы его можно было завершить за один день, как обещал республиканец.

Марко Рубио, будучи сенатором от штата Флорида, не раз выступал с проектами в поддержку Украины.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Марко Рубио Украина
Материалы по теме
Туск назвал наилучшие гарантии безопасности для Украины после конфликта
Политика
На Украине сообщили о поражении объектов газовой энергетики
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 17:55
Кандидат в госсекретари США заявил, что «у Киева кончаются украинцы»Политика, 20:54
В Будапеште рассказали о планах Орбана на день инаугурации ТрампаПолитика, 20:48
Зеленский подписал закон о базовой военной службе вместо срочнойПолитика, 20:45
Клуб Малкина решил отказаться от основного голкипераСпорт, 20:43
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 20:37
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 20:33
Тигра, растерзавшего рыбака в Приморье, застрелилиОбщество, 20:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Балицкий сообщил об увольнении главы правительства Запорожской областиПолитика, 20:29
МВД назвало дату запуска работы публичного реестра нелегальных мигрантовОбщество, 20:28
Экспорт мяса и молока из Германии оказался под угрозой из-за ящураВино, 20:27
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 20:15
СК проверит работу ПВО и диспетчеров по делу о крушении лайнера AZALОбщество, 20:12
Трамп анонсировал сделку Израиля и ХАМАСПолитика, 20:12
Российский рынок акций вышел в плюс на данных по инфляцииИнвестиции, 19:55