Кандидат в госсекретари США заявил, что «у Киева кончаются украинцы»

По словам Марко Рубио, Россия и Украина должны пойти на уступки, а США должны найти баланс, чтобы завершить этот конфликт дипломатическим урегулированием

Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Кандидат на пост государственного секретаря США Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению в сенате прокомментировал, как он видит позицию Вашингтона по завершению конфликта на Украине.

«Президент [Дональд Трамп] еще год назад в интервью заявил, что эта война должна прекратиться, люди должны перестать умирать. По правде говоря, я даже не знаю, кто думает иначе», — сказал он, отвечая на вопрос сенатора, представителя Демократической партии Джинн Шихан.

«Дело в том, что проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, — у нее заканчиваются украинцы. Страны разные по размеру. Конечно план урегулирования будет непростым. Необходимы дипломатические усилия, нужно добиться прекращения огня. И очевидно, что и Украине, и России придется пойти на уступки. И США необходимо добиваться этого баланса», — отметил Рубио.

По его словам, Украине понадобятся десятилетия, чтобы восстановить страну. «Миллионы украинцев больше не живут на Украине. Даже сейчас, когда я говорю, продолжается уничтожение их инфраструктуры, в том числе энергетической. И потребуются миллиарды долларов, чтобы это исправить. Официальной позицией США должно стать завершение этой войны», — сказал кандидат в госсекретари.

Он подчеркнул, что администрация Байдена никогда не говорила, как она видит завершение конфликта и «на что идут наши деньги». «Украинцы храбро сражаются... но малореально верить, что независимо от того, какой ущерб будет нанесен России, Украина добьется своих целей», уверен он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что, по общему мнению советников Трампа, Украина в обозримом будущем не сможет войти в НАТО. По их мнению, Киев может получить гарантии безопасности после создания демилитаризированной зоны вдоль нынешней линии фронта, которую мог бы контролировать контингент из стран Европы. При этом они допускают, что такое развитие событий может занять несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы его можно было завершить за один день, как обещал республиканец.

Марко Рубио, будучи сенатором от штата Флорида, не раз выступал с проектами в поддержку Украины.