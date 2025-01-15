Кандидат в госсекретари США заявил, что «у Киева кончаются украинцы»
Кандидат на пост государственного секретаря США Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению в сенате прокомментировал, как он видит позицию Вашингтона по завершению конфликта на Украине.
«Президент [Дональд Трамп] еще год назад в интервью заявил, что эта война должна прекратиться, люди должны перестать умирать. По правде говоря, я даже не знаю, кто думает иначе», — сказал он, отвечая на вопрос сенатора, представителя Демократической партии Джинн Шихан.
«Дело в том, что проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, — у нее заканчиваются украинцы. Страны разные по размеру. Конечно план урегулирования будет непростым. Необходимы дипломатические усилия, нужно добиться прекращения огня. И очевидно, что и Украине, и России придется пойти на уступки. И США необходимо добиваться этого баланса», — отметил Рубио.
По его словам, Украине понадобятся десятилетия, чтобы восстановить страну. «Миллионы украинцев больше не живут на Украине. Даже сейчас, когда я говорю, продолжается уничтожение их инфраструктуры, в том числе энергетической. И потребуются миллиарды долларов, чтобы это исправить. Официальной позицией США должно стать завершение этой войны», — сказал кандидат в госсекретари.
Он подчеркнул, что администрация Байдена никогда не говорила, как она видит завершение конфликта и «на что идут наши деньги». «Украинцы храбро сражаются... но малореально верить, что независимо от того, какой ущерб будет нанесен России, Украина добьется своих целей», уверен он.
Ранее агентство Reuters сообщило, что, по общему мнению советников Трампа, Украина в обозримом будущем не сможет войти в НАТО. По их мнению, Киев может получить гарантии безопасности после создания демилитаризированной зоны вдоль нынешней линии фронта, которую мог бы контролировать контингент из стран Европы. При этом они допускают, что такое развитие событий может занять несколько месяцев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что конфликт на Украине — слишком сложная проблема, чтобы его можно было завершить за один день, как обещал республиканец.
Марко Рубио, будучи сенатором от штата Флорида, не раз выступал с проектами в поддержку Украины.
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов