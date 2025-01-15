NYT оценила эффект от закрытия «экономической артерии» на Украине

Закрытие шахты под Покровском вызовет «экономический шок» на Украине и в том числе снизит ее боеспособность, пишет NYT. Зеленский называл покровское направление одним из самых сложных для ВСУ

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Закрытие единственной на Украине шахты под Покровском, где добывают коксующийся уголь, вызовет «экономический шок», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на главу украинской Ассоциации производителей стали Александра Каленкова.

По его словам, шахта была «жизненно важна» для сталелитейной и военной промышленности Украины. В связи с ее закрытием Каленков прогнозирует сокращение производства стали более чем наполовину — с 7,5 млн т в 2025 году менее чем до 3 млн т в 2026-м. Это, отмечает он, повлияет на торговлю, снизит налоговые поступления и лишит военнослужащих необходимых материалов для бронетехники.

«Влияние во всех его аспектах огромно, — сказал Каленков. — Потеря шахты определенно снижает боеспособность Украины».

Покровск (Красноармейск) — важнейший узел снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, в том числе городов Торецка (Дзержинска), Константиновки и Часова Яра, а также Славянско-Краматорской агломерации. Летом 2024 года в городе объявили о принудительной эвакуации семей с детьми.

12 декабря крупнейший украинский производитель стали «Метинвест» объявил о прекращении добычи на площадке в районе Покровска из-за активных боев. На нее приходилось порядка половины от всего объема добычи угля компании. Персонал и их родственников эвакуировали.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа Минобороны России заявило о наращивании наступления в Донбассе. С того момента в ведомстве отчитывались о контроле над рядом населенных пунктов, в том числе села Желтого в 7 км от Покровска. Президент Украины Владимир Зеленский называл покровское направление одним из самых сложных для ВСУ.