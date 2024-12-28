Покровск в ДНР остался полностью без света

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В городе Красноармейск (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) произошло аварийное отключение электричества, сообщает пресс-служба городской военной администрации в телеграм-канале.

«Энергетики выясняют причину исчезновения электричества. Время восстановления электроснабжения пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Красноармейск расположен на северо-западе ДНР, в 55 км от Донецка. По состоянию на 2022 год численность его населения составляла 60,1 тыс. человек.

В настоящее время, в частности, на покровском, а также кураховском направлении продолжаются боевые действия, а Минобороны России регулярно сообщает о взятии там под контроль населенных пунктов. Так, ранее, 20 декабря, ведомство отчиталось, что российские военные заняли села Успеновка и Новопустынка в ДНР.