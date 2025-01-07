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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили о договоренности по системным обменам пленными

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Военная операция на Украине

В 2025 году обмены пленными между Россией и Украиной должны стать систематическими, согласно предварительной договоренности. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале.

«Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения, прежде всего, тяжелобольных и тяжелораненых», — сказал он.

Лубинец добавил, что предварительно стороны договорились, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник получит пакет с вещами от Украины с помощью Международного комитета Красного Креста.

Москалькова сообщила о переговорах с Киевом о «большом обмене» пленными
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 18 октября 2024 года, всего с 2022 года стороны провели более 45 обменов.

В декабре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российская и украинская стороны ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. По ее словам, Москва и Киев также договорились о взаимном направлении посылок с теплыми вещами и письмами для военнопленных двух стран.

Москалькова добавила, что Киеву было передано два списка на 1,5 тыс. человек, но договоренностей пока нет. Украинский омбудсмен еще в начале ноября обвинял российскую сторону в отказе предоставлять списки с военнопленными, которых Москва готова обменять.

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