Посла России вызвали в МИД Армении из-за «Вестей недели»

Сергей Копыркин (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении и передали ему ноту протеста из-за заявлений, озвученных в передаче «Вести недели» на ВГТРК, сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

В МИДе заявили, что в телеэфире «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

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