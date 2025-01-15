Посла России вызвали в МИД Армении из-за «Вестей недели»
Посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении и передали ему ноту протеста из-за заявлений, озвученных в передаче «Вести недели» на ВГТРК, сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства.
В МИДе заявили, что в телеэфире «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».
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