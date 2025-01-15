Чехия заявила о решающем моменте из-за российской нефти

Премьер Петр Фиала объявил о завершении модернизации трансальпийского трубопровода TAL, проложенного из Италии в ФРГ. По его словам, страна уже может рассчитывать на TAL в случае каких-либо перебоев в поставках по «Дружбе»

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о завершении модернизации нефтепровода TAL, что позволит стране отказаться от импорта российской нефти, его слова приводит Reuters.

Теперь Трансальпийский трубопровод способен удовлетворить весь спрос на нефть, и Чехии больше не нужно полагаться на трубопровод «Дружба», отметил он.

«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас [поставками энергоносителей]», — сказал Фиала.

Сертификация еще не завершена, но республика уже может рассчитывать на TAL в случае каких-либо перебоев в поставках по «Дружбе», добавил премьер. 4 декабря прокачка нефти в Чехию по трубопроводу прекратилась. В «Транснефти» заявляли, что на российской территории нефтепровод работал штатно. Поставки российской нефти по «Дружбе» возобновились 6 декабря.

Компания Mero заявила, что рассчитывает увеличить поставки нефти по TAL во втором квартале.

Нефтепровод TAL соединяет портовый город Триест на северо-востоке Италии, куда прибывают нефтяные танкеры, с Германией, через которую нефть по трубопроводу Mero Pipeline поступает в Чехию. У «Дружбы» в Европе две ветки: нефтепровод разветвляется в белорусском Мозыре, южная ветвь идет на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, северная — в Польшу и ФРГ. Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу идет казахстанская нефть.

Весной 2023 года Фиала сообщал, что Mero и итальянский концерн TAL заключили соглашение о расширении пропускной способности нефтепровода для замены поставок по «Дружбе». Это позволит увеличить поставки до необходимых 7–8 млн т нефти в год.