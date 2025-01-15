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Следователи прошли через баррикады в резиденцию Юн Сок Ёля

Следователи вошли через баррикады в резиденцию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
Юн Сок Ёль в декабре попытался объявить в стране военное положение, за что был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже. Окружной суд Сеула выдал ордер на его арест. Это вторая попытка его арестовать

Следователи вошли в резиденцию отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, на арест которого выдан ордер, сообщает Yonhap. Национальная ассамблея объявила ему импичмент 14 декабря.

Они использовали лестницы, чтобы проникнуть в комплекс. Служба безопасности президента построила баррикады из машин у входа в резиденцию. Путь им блокировали также депутаты правящей партии «Сила народа» и адвокаты Юна, которые считают ордер незаконным.

У резиденции собрались около 6500 сторонников Юн Сок Ёля. Агентство сообщает о стычках между следователями и сторонниками.

Служба охраны президента Южной Кореи не дала арестовать Юн Сок Ёля
Политика

Юн Сок Ёль 3 декабря попытался объявить в стране военное положение, за что был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже. В конце прошлого месяца окружной суд Сеула выдал ордер на его арест. Он несколько раз проигнорировал вызовы на допрос.

Это вторая попытка арестовать отстраненного от власти президента. В начале января следователи прекратили попытки после нескольких часов противостояния со службой безопасности Юн Сок Ёля в резиденции. Юн Сок Ёль пообещал своим сторонникам «бороться до конца».

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Теги
Елена Чернышова
Юн Сок Ёль Южная Корея импичмент ордер на арест
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