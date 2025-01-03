Служба охраны президента Южной Кореи не дала арестовать Юн Сок Ёля

Следователи, пришедшие в резиденцию южнокорейского президента для исполнения ордера на арест временно отстраненного Юна Сок Ёля смогли прорваться через две линии оцепления и столкнулись с отделом безопасности, сообщил представитель специальной следственной группы полиции Yonhap.

Агентство передает, что правоохранители предъявили ордера на арест и обыск главе Службы национальной безопасности Паку Чон Чжуну и попросили его о сотрудничестве, но он сказал, что обыск не разрешен из-за «закона о безопасности и зоны безопасности».

Несмотря на объявленный в середине декабря импичмент, Юн Сок Ёль до окончания рассмотрения дела Конституционным судом считается временно отстраненным и находится под защитой службы охраны президента.

Следователи вошли на территорию резиденции в 8:02 по местному времени (2:02 мск), после чего произошли столкновения с размещенными на территории резиденции военными. Адвокаты Юна Сок Ёля назвали попытку исполнить ордер на арест незаконной и пообещали обратиться в суд.

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