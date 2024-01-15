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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль завершил интенсивный этап войны на севере сектора Газа

Галант: армия Израиля скоро завершит интенсивную фазу войны в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль перекрыл все пути в сектор Газа из Египта и завершает интенсивную фазу действий на юге, где намеревается уничтожить руководство ХАМАС. О снижении активности просили США для сохранения жизней палестинцев
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

На севере сектора Газа завершилась интенсивная фаза боев, вскоре это же произойдет и на юге эксклава, в окрестностях города Хан-Юнис. Об этом сообщил израильский министр обороны Йоав Галант, передает Times of Israel.

Израильские войска на юге региона сосредоточены на уничтожении «головы змеи», руководства палестинской группировки ХАМАС. «Мы также перекрыли дороги, ведущие в Рафах под землей и на поверхности», — добавил Галант.

Министр обороны предупредил, что политическая нерешительность может помешать прогрессу в войне, а будущее руководство сектора Газа должно состоять из палестинцев.

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Власти США долгое время убеждали Израиль снизить интенсивность боев, накануне в Белом доме заявили, что число авиаударов необходимо снизить, а рейды должны стать более целенаправленными. США не требуют полностью прекратить преследовать ХАМАС, поскольку он остается реальной угрозой, а у Израиля есть «полное право и ответственность» преследовать его, отметил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Как объясняли источники Axios, американская сторона добивалась этого для снижения числа погибших среди палестинцев, но опасалась, что к концу января Израиль не сможет принять такое решение. Президент Джо Байден и другие высокопоставленные чиновники в США испытывают растущее разочарование в израильском премьере Биньямине Нетаньяху из-за его игнорирования рекомендаций, пишет Axios.

Война будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет ХАМАС и не будут освобождены все заложники, предупреждал Нетаньяху. В январе он озвучил новое условие: взятие Израилем под контроль границы сектора Газа с Египтом. «В противном случае мы не уничтожим ХАМАС, не демилитаризуем Газу, и тогда через эту южную брешь попадет еще больше оружия», — уверен он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ЦАХАЛ сектор Газа
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