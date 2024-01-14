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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Кирби заявил о переговорах с Израилем для снижения интенсивности атак

Кирби: США ведут переговоры с Израилем для снижения интенсивности атак в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль предпринял некоторые «предварительные шаги», чтобы перейти к менее интенсивной фазе операции в секторе Газа, сообщил Кирби, подчеркнув при этом, что США не требуют «убрать педаль с газа» и прекратить преследование ХАМАС
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

США ведут переговоры с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа, меньшему числу авиаударов и более целенаправленным рейдам, в Вашингтоне считают, что сейчас подходящее время для этого, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби в эфире CBS.

По его словам, Израиль предпринял некоторые «предварительные шаги», чтобы приблизиться к этому переходу: выводит часть войск, меньше полагается на авиаудары. «Они оказали давление на руководство [палестинского исламистского движения ХАМАС]. Они преследовали это руководство. Они смогли завладеть некоторыми ресурсами и инфраструктурой, которые ХАМАС использует для проведения этих атак», — сказал Кирби.

При этом он подчеркнул, что США не требуют полностью «убрать педаль с газа» и прекратить преследовать ХАМАС, поскольку он остается реальной угрозой, а у Израиля есть «полное право и ответственность» преследовать его.

Нетаньяху назвал новое условие для окончания войны в секторе Газа
Политика
Биньямин Нетаньяху

Журналистка CBS Маргарет Бреннан в разговоре с Кирби отметила, что сенатор-демократ Крис Ван Холлен сказал Axios, что «на каждом этапе правительство [израильского премьер-министра Биньямина] Нетаньяху показывало [президенту США Джо] Байдену средний палец», имея в виду, что Тель-Авив не прислушивался к призывам Вашингтона по войне с ХАМАС.

«У нас были интенсивные беседы с израильтянами. Мы знаем, что эти беседы возымели действие, Маргарет. Я имею в виду, что они вошли в Северную Газу гораздо меньшими силами, чем планировалось изначально, потому что мы дали им советы о том, каков был наш опыт. <...> Я не говорю, что это идеально», — ответил на это Кирби.

Он добавил, что США не отказываются от необходимости сократить жертвы среди мирного населения и увеличить поставки гуманитарной помощи — Вашингтон намерен продолжать переговоры с Тель-Авивом.

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Axios со ссылкой на четырех американских чиновников, знакомых с вопросом, писал, что Байден и другие высокопоставленные лица США все больше разочаровываются в Нетаньяху из-за отклонения призывов американской администрации, связанных с боями в Газе. По данным издания, американский президент не общался с израильским премьером в течение 20 дней после их телефонного разговора 23 декабря, которое издание охарактеризовало как «трудный. В первые два месяца войны они общались почти через день.

Как передает Axios, основной причиной недовольства Байдена является удержание еврейским государством доходов от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета. Также в США считают, что Израиль делает недостаточно для допуска гуманитарной помощи в сектор Газа. К тому же, в Вашингтоне разочарованы нежеланием Нетаньяху серьезно обсуждать планы Израиля и будущее эксклава после окончаний войны.

В начале декабря Washington Post сообщала, что США рассматривают различные варианты поствоенного управления сектором Газа. Один из них — назначение «обновленной» Палестинской администрации в качестве будущего управленца региона, однако эта идея оказалась непопулярна как среди израильского правительства, так и среди многих палестинцев. Источники газеты рассказали, что в Тель-Авиве тоже думают над проблемой, но рассчитывают на содействие Вашингтона. CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника передавал в январе, что США оказывают давление на израильскую сторону с тем, чтобы она перешла к «более хирургически точной фазе» боевых действий против ХАМАС.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль сектор Газа ХАМАС США Джон Кирби
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