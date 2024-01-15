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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны Украины рассказали о происхождении высокоточного оружия

В ГУР Украины рассказали, что все высокоточное оружие ВСУ произведено на Западе
Сюжет
Военная операция на Украине
Все высокоточное оружие ВСУ, в том числе 155-миллиметровые снаряды, произведено на Западе, признали в Киеве, выразив также уверенность в сохранении поставок в будущем. Россия неоднократно осуждала западную помощь Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Все высокоточное оружие, которое есть в наличии у Вооруженных сил Украины (ВСУ), произведено на Западе. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Вадим Скибицкий.

«На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем — это все западное производство. Боеприпасы 155-го калибра — это тоже в основном производства других стран», — заявил в интервью «РБК-Украина» замначальника ГУР.

Скибицкий также отметил, что в западных странах осознают сложность для Украины вести боевые действия без их помощи. По его словам, по некоторым аспектам такой сценарий был бы даже невозможен для ВСУ.

Замначальника ГУР также выразил уверенность в сохранении разноплановой помощи Запада Киеву в будущем. Скибицкий считает, что она будет включать в себя вооружение, военную технику, обучение военнослужащих, а также другие усилия по поддержке возможностей ВСУ.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Российская сторона неоднократно заявляла, что оказываемая западными странами помощь Украине лишь затянет конфликт и не повлияет на достижение Москвой поставленных целей в ходе военной операции. Глава государства Владимир Путин ранее называл Запад противником России. По его словам, западные страны планируют «уничтожить российскую государственность» и «добиться стратегического поражения России на поле боя», тем самым решив свои вопросы с помощью Украины.

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Юлия Овчинникова
Военная операция на Украине Минобороны Украины высокоточное оружие поставки оружия
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