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ВМС Ирана арестовали американский нефтяной танкер в Оманском заливе

ВМС Ирана арестовали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива
Иранские военные арестовали судно в водах Оманского залива по решению суда. Al Jazeera, в свою очередь, сообщил об инциденте с танкером St. Nikolas, который был захвачен группой вооруженных людей, изменил курс и направился в Иран
Фото: TheKhalifah_313 / Twitter
Фото: TheKhalifah_313 / Twitter

ВМС Ирана арестовали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива по решению суда, сообщает агентство Tasnim. Другие подробности не приводятся.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на британскую охранную компанию Ambrey и Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) ранее сообщил об инциденте с танкером St. Nikolas. Группа вооруженных людей поднялась на борт танкера недалеко от Омана, после чего судно, следующее в Турцию из Ирака под флагом Маршалловых островов, направилось в Иран в сторону порта Джаск.

По данным компании Ambrey, около четырех-пяти человек захватили St. Nikolas в 50 морских милях (93 км) к востоку от города Сохар в Омане, после чего танкер изменил курс и проследовал в сторону Джаска.

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По информации сайта Tankertrackers.com, который отслеживает глобальные поставки нефти, речь идет о судне St. Nikolas, которое перевозило иракскую нефть. По данным портала, танкер ранее назывался Suez Rajan и был арестован правительством США за транспортировку подпадающей под санкции иранской нефти.

Ambrey уточняет, что переименованный танкер был оштрафован за перевозку иранской нефти, Минюст США конфисковал 1 млн барр. сырья.

По данным сайта Marine Traffic, танкер шел из иракского порта Басра в Турцию. Оператор судна — греческая судоходная компания Empire Navigation — сообщила, что на борту находился экипаж из 18 филиппинцев и одного гражданина Греции. Танкер перевозил 145 тыс. т нефти из Басры в турецкую Алиагу, уточнил оператор.

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Al Jazeera отмечает, что инцидент произошел ближе к Ормузскому проливу.

Авторы
Елена Чернышова
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