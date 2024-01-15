Глава Николаевской области заявил, что уклонисты не должны «кайфовать»

Для украинцев, которые уклоняются от мобилизации, необходимы ограничения в гражданской жизни, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким телеканалу «Мы-Украина».

Ким отметил, что уклонистов ловят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), и «это нормально». «Если ты уклонист — ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать, сиди дома», — считает он (цитата по «Зеркалу недели»).

Глава области отметил, что у человека могут быть разные обстоятельства. «Но ты должен иметь ограничения, ведь не выполняешь то, что выполняют другие», — заявил Ким.

Мобилизация на Украине продолжается с начала российской военной операции в феврале 2022 года. В конце декабря 2023-го кабмин внес в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Документ предусматривает введение электронных повесток, ограничения для тех, кто вовремя не явился в воинские части, и другие меры.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть пункты, которые могут ограничивать права человека и противоречить Конституции Украины. Документ осудили и некоторые парламентарии. Советник главы офисапрезидента Михаил Подоляк пообещал, что законопроект изменят. 11 января Рада отправила законопроект на доработку.