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В Абхазии опровергли данные о продаже дачи Сталина на озере Рица

Власти Абхазии опровергли данные о продаже дачи Сталина на берегу озера Рица
В СМИ появились данные о том, что объект в Рицинском нацпарке купил за 850 тыс. руб. некий человек, чтобы «сдавать его московским VIP-клиентам». Власти подчеркнули, что дача Сталина — это национальное достояние
Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Бывшая дача Иосифа Сталина на берегу озера Рица — это национальное достояние, ее невозможно продать в частные руки. Об этом заявил начальник управления государственными дачами Абхазии Беслан Квициния, передает агентство «Апсадгьыл-инфо».

По словам Квицинии, в оппозиционных СМИ появилось видео, на котором некий человек утверждает, что приобрел дачу на аукционе за 850 тыс. руб., собирается построить там курорт, «сдавать его московским VIP-клиентам» и заработать на этом 800 млн руб. в ближайшие пять лет.

«Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности», — подчеркнул Квициния, отметив, что «распространение слухов вокруг этой дачи — история не новая». По словам начальника, объект расположен «на берегу одного из самых живописных мест Абхазии», и повышенное внимание к нему неудивительно.

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Дача находится на территории Рицинского реликтового национального парка в Гудаутском районе Абхазии, на северном берегу озера Рица. Она была построена в 1947 году. Как отмечает Sputnik-Абхазия, Сталин бывал на ней пять раз. После его смерти в 1953 году дачей пользовались Никита Хрущев и Леонид Брежнев.2

В 2015 году власти Абхазии решили открыть для туристов пять государствнных дач. Речь идет об объектах, возведенных в 1935-1947 годах для отдыха первых лиц СССР. Помимо дачи на озере Рица, это дачи на Холодной речке (Гагрский район), в городе Новый Афон, в поселке Мюссера и в Сухуме.

В декабре 2023 года парламент Абхазии, несмотря на протесты оппозиции, объявившей бессрочный митинг, ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Согласно документу, объект безвозмездно передается в собственность России, а участок площадью более 180 га — в аренду на 49 лет с оплатой 1 руб. в год за каждый участок. В российском Совфеде выразили уверенность, что протесты в Абхазии были организованы извне.

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Абхазия Иосиф Сталин дача
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