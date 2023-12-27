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Сенатор Карасин заявил, что протесты в Абхазии были организованы извне

Сенатор Карасин: беспорядки в Пицунде были организованы извне
Фото: «Нужная газета»
Фото: «Нужная газета»

Протесты в Абхазии из-за передачи государственной дачи в собственность России организованы извне, заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кой-какие страны, которые заинтересованы в этом», — приводит слова сенатора агентство «РИА Новости».

По словам Карасина, дача, из-за которой в Абхазии на улицы вышли протестующие, — «старая, сталинская». По межправительственному соглашению, подписанному «два года назад», она принадлежит России, заключил сенатор.

Из-за планов парламента ратифицировать соглашение о передаче госдачи в российскую собственность вечером 26 декабря абхазская оппозиция объявила бессрочный митинг. Ее представители считают документ противоречащим Конституции.

В Абхазии началась акция протеста из-за передачи госдачи в Пицунде России
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Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что соглашение не предполагает получение в собственность земли, на которой располагается дачный комплекс. Москва приобретает право владения только самими зданиями, «содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО (Федеральная служба охраны. — РБК) России».

Утром 27 декабря парламент Абхазии провел внеочередное заседание, на котором ратифицировал документ. За это решение проголосовали 26 из 35 депутатов, сообщил спикер Лаша Ашуба.

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Государственная дача в Пицунде, расположенная на территории более 180 га, находится в аренде у российской стороны в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. В январе 2022 года в Москве был подписан еще один договор, согласно которому Россия получает имущественный комплекс на безвозмездной основе. Кроме того, Москва наделяется правом взять в аренду земельные участки и прилегающую морскую акваторию.

Теги
Россия Абхазия дача акция протеста
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