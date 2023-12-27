В Абхазии утвердили передачу России госдачи в Пицунде на фоне протестов

Соглашение, по которому территория передается России в аренду на 49 лет, было подписано в январе 2022 года. Накануне оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста против этого решения

Пицунда (Фото: Константин Лейфер / ТАСС)

Парламент Абхазии на внеочередном заседании ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает агентство «Апсныпресс».

Как уточнил спикер Лаша Ашуба, за ратификацию проголосовали 26 депутатов (всего в парламенте их 35). «Мы приняли все документы в первом, втором и третьем окончательном чтении», — сказал он, выйдя к протестующим против этого решения. Противники решения собрались у здания парламента вечером 26 декабря.

Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета» Фото: «Нужная газета»

Ашуба сообщил, что парламентарии приняли несколько делегаций и «обсуждали ряд опций принятия этого соглашения, чтобы обезопасить республику»; после встречи представителей власти с оппозицией удалось прийти к консенсусу, сказал спикер. Речь идет в том числе о и специальном конституционном законе, «где указано, что в случае передачи объекта третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Республике Абхазия».

Оппозиция считает соглашение противоречащим Конституции, ее представители пообещали бессрочную акцию протеста. Накануне комплекс правительственных зданий, частью которого является и парламент, взяли под усиленную охрану, а генпрокурор предупредил об ответственности за массовые беспорядки.

Госдача в Пицунде, построенная на рубеже 1950-х и 60-х годов по решению Ниикиты Хрущева, занимает территорию около 180 га и находится в аренде у российской стороны по соглашению от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение, ратификацию которого рассматривал парламент, было подписано в январе 2022 года, оно подразумевает безвозмездную передачу в пользование России имущественного комплекса. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин накануне уточнил, что в собственность передаются только здания, ремонт и содержание которых должна осуществлять ФСО; территория передается в аренду сроком на 49 лет.