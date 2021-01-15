В США прокуратура решила допросить сына Трампа по делу о растрате

Сына действующего президента вызвали на допрос в рамках расследования о неправомерных тратах средств инаугурационного комитета Трампа в 2017 году. Тогда для проведения части мероприятий выбрали принадлежащий Трампу отель

Дональд Трамп-младший (Фото: Darren Hauck / Getty Images file)

Генеральная прокуратура столичного округа Колумбия вызвала Дональда Трампа-младшего, сына действующего президента США, на допрос в рамках расследования неправомерного использования его отцом средств инаугурационного комитета. Об этом сообщает CNN.

Генпрокуратура Колумбии подала в суд на инаугурационный комитет Трампа соответствующий иск еще год назад, в январе 2020 года. Следователи полагают, что команда президента неправомерно использовала более $1 млн из средств комитета, который освобожден от налогов как некоммерческая организация. В прокуратуре также утверждали, что комитет арендовал помещения в принадлежащем Трампу отеле во время его инаугурации в 2017 году по завышенной цене.

Вопросы к Трампу-младшему возникли после того, как офис генпрокурора Колумбии выяснил, что бронирование номеров в отеле Loews Madison на $50 тыс. осуществлял помощник сына президента.

«Это бронирование было организовано личным помощником Дональда Трампа-младшего. Контракт был подписан от имени Trump Organization близким другом Дональда Трампа-младшего по имени Джентри Бич», — заявил истец.