Актер из «Один дома» поддержал идею вырезать эпизод с Трампом из фильма

Маколей Калкин (Фото: Mike Blake / Reuters)

Сыгравший главную роль в фильмах «Один дома» и «Один дома-2» актер Маколей Калкин поддержал идею вырезать Дональда Трампа из одного из эпизодов фильма.

Так, актер одобрил предложение одного из пользователей Twitter о составить петицию, чтобы заменить в фильме изображение американского президента изображением самого 40-летнего Калкина. А 13 января положительно оценил видео с фрагментом из фильма, где Трампа убрали из кадра.

Американский президент появился в одном из фрагментов фильма 1992 года «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке», который снял режиссер Крис Коламбус. В этом отрывке главный герой, которого сыграл Калкин, спрашивает у Трампа, как пройти в лобби отеля. В декабре прошлого года Коламбус заявил, что Трамп потребовал дать ему роль в этом фильме в обмен на возможность проводить съемки на территории одного из отелей, который ему принадлежал.

13 января палата представителей американского конгресса утвердила импичмент президенту США большинством голосов. За отдали голос 232 человека, против — 197. Среди поддержавших обвинения в адрес президента были десять членов Республиканской партии, в которой состоит и сам Трамп.