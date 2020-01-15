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«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором объявил о возможных изменениях Конституции. Как на это отреагировали иностранные СМИ — в обзоре РБК
Владимир Путин (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

The Associated Press, США

«Наблюдатели говорят о том, что Путин может остаться у власти и после 2024 года, пересев в кресло премьер-министра, при этом дав больше полномочий парламенту и кабинету министров и урезав полномочия президента.

Другой возможный вариант — объединение с соседней Белоруссией. Такая перспектива — отвергнутая президентом страны Александром Лукашенко — создает новую должность главы союзного государства.

В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников. Некоторые аналитики считают, что Путин может сохранить влияние, оставив за собой должность главы совета после ухода с поста президента в 2024 году».

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The Guardian, Великобритания

«Владимир Путин предложил изменения в российскую Конституцию, которые ограничат власть его потенциального преемника, если он уйдет в 2024 году, и указывают, что он может занять усиленную должность премьер-министра или другую министерскую позицию.

<…>

67-летний Путин фактически управляет Россией с 2000 года, что делает его самым долго правящим лидером со времен Сталина, и вопрос, что же он планирует делать в 2024 году, остается главным политическим вопросом в стране. <…> он может снова стать премьер-министром или воспользоваться политическими моделями таких стран, как Казахстан, где бывший президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в прошлом году, но остался главой Совета безопасности и других ключевых структур.

В связи с ограничениями срока, Путин оставлял президентское кресло на четыре года с 2008-го, в беспорядочный период, когда Россия провела войну с Грузией, столкнулась с растущими антикремлевскими протестами и не смогла предотвратить вторжение НАТО в Ливию. К 2012 году Путин вернулся и его временный заместитель, Дмитрий Медведев, уже больше не рассматривается как жизнеспособный преемник в долгосрочной перспективе».

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Bloomberg, США

«Путин не комментировал свои дальнейшие планы, и его предложения не включали в себя никаких серьезных изменений, которые создали бы для него новую должность. Но эти изменения могут сократить широкие полномочия, которыми в настоящее время обладает президент, потенциально сдерживая любого преемника, делая парламент и Государственный совет более влиятельными.

<...> Путин отмечает 20 лет у власти, восстановив международное влияние России до уровня, немыслимого в 2000 году, когда он принял едва платежеспособное государство от президента Бориса Ельцина. Но его внешнеполитических триумфов на Ближнем Востоке и в Европе становится все меньше, чтобы удовлетворить россиян, разочарованных пятилетним застоем, из-за низких цен на нефть и западных санкций».

Reuters, Великобритания

«Критики уже давно обвиняют Путина в разработке схемы для того, чтобы удержать власть после окончания президентского срока. Он остается популярным у многих россиян, которые видят в нем долгожданный источник стабильности, в то время как другие жалуются, что он находится у власти слишком долго.

Критики предположили, что Путин рассматривает различные способы остаться у руля, включая передачу власти парламенту и затем получение расширенной должности премьер-министра после окончания полномочий в 2024 году. Еще одна часто упоминаемая опция — возглавить Госсовет, орган, который, как сказал Путин в среду, должен получить больше полномочий по Конституции.

Хотя остается неясным, будет ли Путин играть главную роль в российской политической жизни после 2024 года, его новые предложения указывают на возможные варианты, если он решит остаться, чего ожидают многие его сторонники и критики».

Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

The Independent, Великобритания

«Драматические заявления [об изменениях в Конституции] прозвучали в конце необычно короткого 80-минутного выступления. Час до этого был посвящен внутренним проблемам. Вопреки ожиданиям о внешних врагах России Путин почти не говорил, Украина даже не упоминалась.

Президент сказал, что пришло время заняться проблемой растущего уровня бедности и коррупции в стране. Он сказал, что существует «потребность в переменах», что само по себе интересное наблюдение для человека, который находится у власти в течение 20 лет. Столь же противоречивы были и свежезагоревшие лица аплодирующей российской политической элиты, многие из которых только что вернулись с продолжительных зимних каникул.

Обойдя вопрос санкций и экономической изоляции, Владимир Путин возложил большую часть экономических проблем России на снижающийся уровень демографии. По его словам, Россия начинает ощущать последствия «катастрофического» коллапса страны в 1990-х годах, который сейчас подрывает рождаемость. <...> Но окажет ли раздача денежных средств гражданам желаемый эффект на демографию или на результаты президентских выборов-другой вопрос. В преддверии выступления в этом году независимые социологи зафиксировали у населения чувство «нарастающей усталости», а также устойчиво-высокий уровень протестных настроений. В течение последних нескольких лет интерес к выступлениям Владимира Путина неуклонно падал».

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Послание президента Федеральному собранию, Владимир Путин, Россия
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