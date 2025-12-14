Около Афипского НПЗ в Краснодарском крае из-за обломков БПЛА возник пожар

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В связи с падением обломков беспилотников начался пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Северском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба регионального оперштаба.

«За территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба. Площадь возгорания составила 100 кв. метров, в настоящее время его ликвидировали», — говорится в сообщении.

Повреждений НПЗ зафиксировано не было. По данным оперштаба, обломки беспилотников повредили 16 домов в поселке Афипский Северского района. Обошлось без пострадавших.

«В подавляющем большинстве случаев в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям.

Материал дополняется