Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над регионами России сбили 235 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 23:00 мск до 07:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего в ночное время перехвачено и уничтожено 235 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в оборонном ведомстве.

Больше всего — 35 — над территорией Брянской области, еще 32 — над Крымом.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Минобороны дроны ВСУ
