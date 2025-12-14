За ночь над регионами России сбили 235 дронов
В период с 23:00 мск до 07:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.
Всего в ночное время перехвачено и уничтожено 235 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в оборонном ведомстве.
Больше всего — 35 — над территорией Брянской области, еще 32 — над Крымом.
Материал дополняется
