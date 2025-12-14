Кремль отверг обсуждения корейского варианта для конфликта на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Корейский вариант» урегулирования конфликта на Украине российская сторона не обсуждала, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования. И американцы знают о наших подходах. Точно снять кальку с корейской темы ни разу не обсуждалось. Я об этом даже не слышал», — сказал Ушаков.

Корейский вариант — тот, в результате которого Украина окажется разделенной на две части — как Корейский полуостров между КНДР и Южной Кореей.

Корейская война началась в 1950 году с вторжения Пхеньяна на юг и продолжалась с переменным успехом. Стороны в 1953-м заключили перемирие, но не подписали мирное соглашение, из-за чего формально война продолжается по сей день. Между двумя странами на 38-й параллели проходит демилитаризованная зона, оба государства не признают существование друг друга.

Осенью президент Украины Владимир Зеленский допустил, что при урегулировании российско-украинского конфликта «возможно все», в том числе корейский сценарий, и напомнил, что главный союзник Южной Кореи — Соединенные Штаты.

Однако, по его словам, полное повторение «южнокорейской модели» вряд ли подойдет Украине с точки зрения безопасности. Он сопоставил, в частности, население КНДР и России — 20 млн человек к 140 млн человек. «Масштаб этих угроз несопоставим. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше», — заявил Зеленский.

За год до этого президент Сербии Александр Вучич сказал, что на Украине с большой вероятностью будет реализован «корейский сценарий» мирного урегулирования. В Кремле на это заявили, что мнения политиков о разных аспектах украинского конфликта могут различаться, но вне зависимости от этого военная операция на Украине должна закончиться выполнением всех целей.