Кремль отверг обсуждения корейского варианта для конфликта на Украине

Ушаков: корейский вариант для украинского урегулирования не обсуждался
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
«Корейский вариант» урегулирования конфликта на Украине российская сторона не обсуждала, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы это не обсуждали ни разу. Мы обсуждали различные варианты, касающиеся долгосрочного урегулирования. И американцы знают о наших подходах. Точно снять кальку с корейской темы ни разу не обсуждалось. Я об этом даже не слышал», — сказал Ушаков.

Корейский вариант — тот, в результате которого Украина окажется разделенной на две части — как Корейский полуостров между КНДР и Южной Кореей.

Корейская война началась в 1950 году с вторжения Пхеньяна на юг и продолжалась с переменным успехом. Стороны в 1953-м заключили перемирие, но не подписали мирное соглашение, из-за чего формально война продолжается по сей день.

Между двумя странами на 38-й параллели проходит демилитаризованная зона, оба государства не признают существование друг друга.

WSJ описала ответ Зеленского на мирный план США формулировкой «Да, но…»
Политика
Владимир Зеленский

Осенью президент Украины Владимир Зеленский допустил, что при урегулировании российско-украинского конфликта «возможно все», в том числе корейский сценарий, и напомнил, что главный союзник Южной Кореи — Соединенные Штаты.

Однако, по его словам, полное повторение «южнокорейской модели» вряд ли подойдет Украине с точки зрения безопасности. Он сопоставил, в частности, население КНДР и России — 20 млн человек к 140 млн человек. «Масштаб этих угроз несопоставим. Угрозы со стороны России в пять, шесть, а то и в десять раз больше», — заявил Зеленский.

За год до этого президент Сербии Александр Вучич сказал, что на Украине с большой вероятностью будет реализован «корейский сценарий» мирного урегулирования. В Кремле на это заявили, что мнения политиков о разных аспектах украинского конфликта могут различаться, но вне зависимости от этого военная операция на Украине должна закончиться выполнением всех целей.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Юрий Ушаков Кремль
