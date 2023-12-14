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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле назвали США сроки победы над ХАМАС

Министр обороны Галант: война против ХАМАС продлится более нескольких месяцев
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильской армии понадобится «более нескольких месяцев», чтобы одержать победу над ХАМАС, сообщил Галант. По его словам, ситуация осложняется военной инфраструктурой, которую ХАМАС строил в секторе Газа в течение многих лет
Фото: Israel Defense Forces / Reuters
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Война против палестинского движения ХАМАС продлится еще «более нескольких месяцев», заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

По словам Галанта, ХАМАС более десяти лет строил военную инфраструктуру в секторе Газа, которую «нелегко уничтожить». «Это требует времени — она [война] продлится более нескольких месяцев, но мы победим и уничтожим их», — заявил министр обороны.

Вместе с этим Галант выразил благодарность Салливану за поддержку Израиля со стороны Соединенных Штатов и усилия администрации президента Джо Байдена по освобождению заложников, захваченных 7 октября. «США и Израиль разделяют общие интересы, общие ценности, и в этой войне мы преследуем общие цели. Это важно для Израиля и для остального региона, для Ближнего Востока», — добавил он.

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Фото:Bassam Masoud / Reuters

Военные действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали израильские поселения, где стреляли в военных и гражданских, а также захватили заложников. Впоследствии израильские войска вошли на территорию палестинского эксклава и взяли в окружение крупнейший город — Газу.

ЦАХАЛ 13 декабря сообщила, что число убитых военнослужащих израильской армии с момента начала наземной операции в секторе Газа достигло 105. Также в армии отмечали, что боевые действия в регионе осложняются системой тоннелей, построенных ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ на 3 декабря, с начала наземной операции в Газе военные обнаружили свыше 800 шахт, ведущих к подземным туннелям ХАМАС, около 500 из них разрушили. Пресс-служба армии отмечала, что большинство туннелей расположены в жилых районах, часто они находятся вблизи или внутри гражданских объектов: детских садов, школ, игровых площадок, мечетей. 12 декабря WSJ сообщила, что израильские военные начали закачивать морскую воду в сеть туннелей под сектором Газа.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в ноябре заявил, что Израиль после уничтожения ХАМАС установит полный контроль над безопасностью в секторе Газа, чтобы гарантировать, что оттуда больше не будет угрозы для граждан. Президент Ицхак Герцог также отмечал, что в ближайшем будущем страна будет вынуждена сохранять там «очень мощную силу».

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). В 2004 году лидером ООП стал Махмуд Аббас. Одно из ключевых подразделений ООП — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС сектор Газа война
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