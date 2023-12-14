Швеция увидела опасный сигнал для США по Украине

Евросоюз 14-15 декабря обсудит пакет помощи Украине и начало переговоров о вступлении, Венгрия уже предупредила, что не поддержит Киев. Швеция выразила опасение единством Европы. В ЕС непублично признают наличие лазейки

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Если Евросоюз не согласует выделение €50 млрд и начало переговоров об интеграции Украины, это станет сигналом для США, заявил Financial Times шведский премьер Ульф Кристерссон после встречи в Осло украинского президента Владимира Зеленского с лидерами стран Северной Европы.

«Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа проявляет признаки раскола, это знак для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами привержены поддержке Украины», — пояснил премьер Швеции.

Кристерссон выразил опасение тем, как пройдет ближайший саммит ЕС (14-15 декабря), поскольку эти дни покажут единство Европы, либо дадут повод для беспокойства.

Зеленский на встрече в Осло предупредил, что если Украиной не будет получен зеленый свет от Евросоюза на вступление в содружество и финансирование, то такой результат будет означать, что российский президент Владимир Путин «наложил вето на это решение». Со слов Зеленского, во время беседы в Аргентине он сказал венгерскому премьеру Виктору Орбану, что у того нет причин блокировать интеграцию Киева, и потребовал назвать ему «одну причину, а не три, не пять».

Некоторые европейские лидеры подозревают Венгрию в попытке получить больше денег для себя, создавая препятствия Украине, писал Politico.Дело в том, что год назад Еврокомиссия приостановила выделение Венгрии около €22 млрд в рамках программ помощи бедным экономикам, от Будапешта потребовали провести ряд реформ, связанных с защитой прав человека и верховенством закона. После этого власти Венгрии провели некоторые изменения в суде, однако полностью европейские требования выполнены не были. Официально Будапешт отвергает связь между деньгами для себя и вопросом помощи Киеву и предупреждает, что заявка Украины поддержана им не будет.



Страны ЕС нашли лазейку для обхода венгерской позиции, чтобы обеспечить финнсирование Украине как минимум на год, выяснила Financial Times. «Никто не хочет этого делать, если бы этого не требовалось… Но было бы безрассудно не иметь плана Б», — пояснил собеседник издания.

Москва никогда не была против вступления Украины в Европейский союз, предъявляя претензии лишь к «военному освоению», а что касается «экономической интеграции — ради бога, это их выбор», говорил президент Владимир Путин. С другой стороны, Лавров заявлял о трансформации ЕС в «агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента». Пункт об отказе Киева от европейской интеграции попал в список условий Москвы по мирному урегулированию конфликта.