Минобороны заявило об отражении атаки девяти дронов
Силы ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин написал в телеграм-канале, что в Наро-Фоминском городском округе средства ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву. Позднее он рассказал, что еще один БПЛА пытался там же пролететь к столице. По предварительным данным, разрушений и пострадавших после падения обломков в обоих случаях нет, уточнил Собянин.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, сообщил, что ночью был сбит дрон на территории Сухиничского района. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.
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