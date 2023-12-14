Минобороны заявило об отражении атаки девяти дронов

Беспилотники были уничтожены и перехвачены над Калужской и Московской областями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о подлете к столице двух дронов. Разрушений и пострадавших после падения обломков не было, уточнил он

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Силы ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над Калужской и Московской областями, сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин написал в телеграм-канале, что в Наро-Фоминском городском округе средства ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву. Позднее он рассказал, что еще один БПЛА пытался там же пролететь к столице. По предварительным данным, разрушений и пострадавших после падения обломков в обоих случаях нет, уточнил Собянин.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, сообщил, что ночью был сбит дрон на территории Сухиничского района. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)