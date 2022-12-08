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Политика ,  
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В Думе предложили пожизненные сроки для создателей диверсионных групп

В Думе предложили давать пожизненные сроки за создание диверсионных групп
Пожизненное заключение также предусмотрено за склонение к диверсиям и прохождение обучения для их совершения, следует из проекта поправок в УК
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли проект поправок в Уголовный кодекс (УК), которым предлагается дополнить ст. 281 (диверсия). За организацию диверсионного сообщества, вовлечение или вербовку в такую деятельность, а также прохождение обучения для проведения диверсий предлагается наказание вплоть до пожизненного заключения. Авторами документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций и ряд других депутатов.

В соответствии с действующим УК под диверсией понимается совершение взрыва, поджога или других действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, транспорта и средств связи в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.

За создание диверсионного сообщества депутаты предлагают наказывать тюремным сроком от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы, за участие — сроком от пяти до десяти лет. Лица, добровольно прекратившие участие в таком сообществе и сообщившие о его существовании, будут освобождаться от уголовной ответственности, говорится в тексте законопроекта.

Поправками также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения свободы за организацию и финансирование диверсии. Под последним понимается «предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения» диверсии.

Вербовка, вовлечение, вооружение и подготовка лиц для совершения диверсии документом предусматривает наказание на срок от восьми до 15 лет (от десяти до 20 при использовании служебного положения) или пожизненным лишением свободы.

За прохождение обучения для совершения диверсий законопроектом предлагается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет либо пожизненного заключения. Под обучением понимается «приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих», говорится в документе.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
диверсия Уголовный кодекс пожизненный срок
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Срок
Ваш доход
0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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