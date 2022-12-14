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Мизулина предложила защитить права полученных в пробирке эмбрионов

Сенатор Мизулина выступила с предложением защитить права полученных в пробирке эмбрионов
Эмбрионы, которые появляются в пробирке в результате искусственного оплодотворения, не защищены законом, считает Елена Мизулина. Сенатор призвала ликвидировать эту правовую лакуну
Фото: Sandy Huffaker / Getty Images
Фото: Sandy Huffaker / Getty Images

Эмбрионы, которые появляются в результате оплодотворения в пробирке, никак не защищены законодательно, эту несправедливость необходимо исправить, считает сенатор Елена Мизулина. Она выступила с этим призывом во время обсуждения в Совфеде запрета на услуги суррогатных матерей в России для иностранцев, передает «РИА Новости».

«Важный момент — права ребенка. Когда происходит оплодотворение in vitro, в пробирке, как правило, это происходит в течение недели, эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери и, соответственно, эмбрион беззащитный и с ним можно делать все, что угодно», — пояснила Мизулина.

Эту проблему необходимо разрешить, призвала Мизулина. Каким образом предлагается защищать права эмбрионов, сенатор не уточнила.

Законопроект о запрете на территории России суррогатного материнства для иностранных граждан и лиц без гражданства Госдума приняла 8 декабря. Состоящие в браке российские граждане или одинокие россиянки по-прежнему смогут воспользоваться суррогатным материнством. Если ребенок рожден в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве, он приобретает российское гражданство по рождению. Комментируя принятие закона, спикер Совфеда Вячеслав Володин заявил, что это позволит предотвратить торговлю детьми, а также защитить их от ситуаций, когда они попадают в однополые пары «или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Спикер заявил, что в последние годы за рубеж вывезли 45 тыс. детей, рожденных суррогатными матерями. Спикер Думы назвал происходящее нелегальным бизнесом с бюджетом, превышающим €2 млрд. Сегодня этот законопроект рассматривал Совет Федерации, он его поддержал.

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В мае 2015 года Мизулина, которая тогда была депутатом от «Справедливой России», и единоросс Сергей Попов внесли в Госдуму законопроект, который предлагал исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования и ввести штрафы за искусственное прерывание беременности вне государственных медицинских учреждений. Он был отклонен из-за опасений, что это приведет к росту количества нелегальных абортов.

В июне 2019 года Русская православная церковь (РПЦ) предложила законодательно признать за эмбрионом право на жизнь с момента зачатия и считать его «не просто оплодотворенным яйцом», а «уникальным развивающимся человеческим существом». Исходя из утверждения, что эмбрион является человеком, РПЦ предлагает законодательно закрепить за ним ряд прав — право на жизнь, право на человеческую идентичность и право на развитие. Церковь также предлагала признать недопустимыми научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание. Документ был опубликован на сайте РПЦ для получения отзывов от епархий и общественного обсуждения и поддержки законодателей не получил.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Елена Мизулина эмбрионы права человека суррогатное материнство
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