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В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Хэ Цзянькуй хотел придать организму способность к невосприимчивости ВИЧ. В его эксперименте участвовали восемь пар, проходящих по программе лечения бесплодия, все мужчины были заражены вирусом иммунодефицита человека, а женщины здоровы. Изменение генов происходило во время экстракорпорального оплодотворения. В результате родились девочки-близнецы с измененными генами, сообщал AP ученый в ноябре 2018 года. Сразу после этого в Китае начали расследование, также в ходе эксперимента забеременела еще одна женщина.

Хэ Цзянькуй открыл свою лабораторию и несколько «генетических компаний» в Шэньчжэне после обучения в США. По его словам, до эксперимента с человеческими эмбрионами он несколько лет проводил исследования на мышах и обезьянах.

Теги: Китай, геном человека
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