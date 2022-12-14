Верховный суд Якутии отменил решение о штрафе для журналиста за слово «фронт» в эфире

Суд Якутии отменил штраф журналисту за слово «фронт» в эфире

Верховный суд Якутии направил дело в отношении журналиста местного издания о дискредитации использования Вооруженных сил России обратно на пересмотр в первую инстанцию

Тимофей Ефремов (Фото: id21122963 / VK)

Верховный суд Якутии 13 декабря отменил решение Якутского городского суда о наложении штрафа на журналиста издания «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова за использование слова «фронт» в эфире телеканала «Дождь» (внесен в реестр иноагентов).

Как передает «Якутия.Инфо», судья Верховного суда республики Галина Федорова направила дело обратно на пересмотр в первую инстанцию.

В отношении Ефремова было заведено дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Якутский городской суд 8 ноября назначил ему штраф в 30 тыс. руб.

Суд установил, что 26 сентября Ефремов в прямом эфире телеканала «Дождь» прокомментировал события о незаконном уличном протесте в Якутске, использовав слово «фронт».

«Также в данном выступлении Ефремов Т.А. высказался в форме дискредитирующей частичную мобилизацию и ВС России <...>, искажал ее цели и задачи, провоцировал создание негативной оценки ВС России», — говорилось в решении суда.

Ранее РБК со ссылкой на статистику системы «ГАС Правосудие» и портала московских судов сообщал, что с марта по октябрь в российские суды поступило почти 4800 административных дел о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Из них 3406 дел было зарегистрировано судами первой инстанции, остальные 1354 находились в вышестоящих судах.

В конце ноября Тюменский областной суд направил на новое рассмотрение административное дело против девушки, которая написала на асфальте «нет в***е» и доказала в суде, что речь шла о фразе «нет вобле».

Апелляцию направили полицейские, попросив пересмотреть принятое судом решение, что действия девушки не подпадают под действие ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.