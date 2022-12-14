«Ведомости» узнали дату встречи Путина с главами новых регионов

Врио глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приедут в Москву на первую встречу с президентом России в качестве руководителей субъектов страны, пишет издание

Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Денис Пушилин и Леонид Пасечник (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин до конца 2022 года впервые встретится с временно исполняющими обязанности глав ДНР (Денис Пушилин), ЛНР (Леонид Пасечник), Запорожской области (Евгений Балицкий) и Херсонской области (Владимир Сальдо) в их новом качестве. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и один источник, близкий к Госдуме.

Согласно информации на сайте Кремля, последний раз глава государства общался с ними очно 30 сентября, когда были подписаны договоры о принятии в состав России новых регионов.

Два близких к администрации президента источника «Ведомостей» отмечают, что рабочая встреча с Пушилиным, Пасечником, Балицким и Сальдо пройдет 20 декабря.

Встреча руководителей с Путиным планируется, но «все зависит от графика президента», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, который отвечает за связи с ЛНР.

По его мнению, врио глав регионов будут обсуждать с президентом открытие представительств федеральных территориальных органов власти. Согласно постановлению правительства, эта работа должна быть завершена к 1 июня следующего года.

Водолацкий заявил, что также будут обсуждаться вопросы о выполнении плана восстановления, который утвердил зампред правительства России Марат Хуснуллин, чтобы в 2023 году все объекты инфраструктуры — водопровод, канализация, газификация — были профинансированы и реализованы.

Заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский добавил, что на встрече могут обсудить вопросы безопасности, социально-экономическое развитие регионов (прежде всего восстановление республик) и перспективные задачи (развитие системы образования, интеграция в российское образовательное пространство).

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью глава государства называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

Путин 7 декабря допустил, что появление результатов действий на Украине может быть длительным процессом, но подчеркнул, что, раз у России появились новые территории, то «вот это такой все-таки значимый результат». Он также отметил, что Азовское море стало внутренним морем России.