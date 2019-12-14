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Песков назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности»
По словам пресс-секретаря президента, во времена перемен Россия остается стабильной
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современном мире сейчас наблюдаются времена перемен, а Россия остается островком стабильности. Такое заявление Песков сделал в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». Программа выйдет в эфире в воскресенье, ее анонс телеканал показал вечером в субботу.

По словам Пескова, последние годы происходят глубокие трансформации в разных областях жизни — в дипломатии, в международном праве, в правилах поведения государств, а также в межгосударственных отношениях и с точки зрения «обесценивания каких-то международных организаций».

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«Это времена перемен», — уверен пресс-секретарь. «Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности», — сказал Песков. На вопрос, стала ли Россия сильнее в 2019 году, Песков ответил утвердительно. «Я в этом не сомневаюсь», — добавил он.

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Полная версия программы «Большая Игра» выйдет в воскресенье в 22:45.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дмитрий Песков
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