Песков назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности»

По словам пресс-секретаря президента, во времена перемен Россия остается стабильной

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современном мире сейчас наблюдаются времена перемен, а Россия остается островком стабильности. Такое заявление Песков сделал в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». Программа выйдет в эфире в воскресенье, ее анонс телеканал показал вечером в субботу.

По словам Пескова, последние годы происходят глубокие трансформации в разных областях жизни — в дипломатии, в международном праве, в правилах поведения государств, а также в межгосударственных отношениях и с точки зрения «обесценивания каких-то международных организаций».

«Это времена перемен», — уверен пресс-секретарь. «Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности», — сказал Песков. На вопрос, стала ли Россия сильнее в 2019 году, Песков ответил утвердительно. «Я в этом не сомневаюсь», — добавил он.