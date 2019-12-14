Песков назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в современном мире сейчас наблюдаются времена перемен, а Россия остается островком стабильности. Такое заявление Песков сделал в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». Программа выйдет в эфире в воскресенье, ее анонс телеканал показал вечером в субботу.
По словам Пескова, последние годы происходят глубокие трансформации в разных областях жизни — в дипломатии, в международном праве, в правилах поведения государств, а также в межгосударственных отношениях и с точки зрения «обесценивания каких-то международных организаций».
«Это времена перемен», — уверен пресс-секретарь. «Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности», — сказал Песков. На вопрос, стала ли Россия сильнее в 2019 году, Песков ответил утвердительно. «Я в этом не сомневаюсь», — добавил он.