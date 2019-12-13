Песков заявил об ожиданиях Кремля после победы консерваторов в Британии

Песков заявил об ожиданиях Кремля после победы консерваторов в Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению победу на досрочных выборах Консервативной партии, лидером которой является британский премьер Борис Джонсон, передает корреспондент РБК.

По его словам, каждый раз хочется надеяться, что победившие политические силы будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с Россией. Но, добавил Песков, насколько уместны такие ожидания, — неизвестно.

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