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Политика ,  
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Посол России сравнил политику США в КНДР со «слоном в посудной лавке»
«У США получается так, что сила есть — ума не надо: давайте давить, все запрещать», — сказал Александр Мацегора. Он уточнил, что Россия и Китай предложат ООН «новый курс» в отношениях с КНДР
Посол России в КНДР Александр Мацегора (Фото: РИА Новости)

Москва и Пекин будут предлагать «новый курс» в отношениях с КНДР в Совете безопасности ООН, заявил в эфире «Владивосток FM» посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

«Мы попытаемся американцев и их союзников убедить в том, что их политика на корейском направлении должна быть не как у слона в посудной лавке <...> У США получается так, что сила есть — ума не надо: давайте давить, все запрещать», — заявил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

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Мацегора отметил, что у России и США есть общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, однако, по его мнению, Вашингтон, ведя санкционную политику в отношении КНДР, действует против собственных интересов. В 2020 году США могут начать «полную блокаду» Северной Кореи, допустил Мацегора.

Отношения США и Северной Кореи обострились в конце 2019 года. Представитель КНДР в ООН заявил, что тема денуклеаризации снята с повестки переговоров с Вашингтоном. По его мнению, «длительный и содержательный диалог», к которому стремятся США, является «уловкой, позволяющей сэкономить время» ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием Дональда Трампа на пост президента в 2020 году.

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КНДР заявила о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США

На фоне конфликта Пхеньян объявил о проведении «очень важного» испытания на своем космодроме. Американский президент в свою очередь предостерег лидера Северной Кореи от «враждебных» действий в адрес Вашингтона и напомнил ему о риске «потерять все».

Постпред России при ООН Василий Небензя в декабре заявил, что путь к ядерному разоружению КНДР должен прооходить не через санкционную политику, а через укрепление мер доверия. «Можно ли рассчитывать на прогресс, когда Пхеньян призывают безоговорочно выполнить все выдвигаемые условия под обещания будущих благ?» — говорил российский дипломат.

Автор: Артём Губенко
Теги: КНДР, слон, Посол
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