Посол России сравнил политику США в КНДР со «слоном в посудной лавке»

«У США получается так, что сила есть — ума не надо: давайте давить, все запрещать», — сказал Александр Мацегора. Он уточнил, что Россия и Китай предложат ООН «новый курс» в отношениях с КНДР

Посол России в КНДР Александр Мацегора (Фото: РИА Новости)

Москва и Пекин будут предлагать «новый курс» в отношениях с КНДР в Совете безопасности ООН, заявил в эфире «Владивосток FM» посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

«Мы попытаемся американцев и их союзников убедить в том, что их политика на корейском направлении должна быть не как у слона в посудной лавке <...> У США получается так, что сила есть — ума не надо: давайте давить, все запрещать», — заявил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Мацегора отметил, что у России и США есть общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, однако, по его мнению, Вашингтон, ведя санкционную политику в отношении КНДР, действует против собственных интересов. В 2020 году США могут начать «полную блокаду» Северной Кореи, допустил Мацегора.

Отношения США и Северной Кореи обострились в конце 2019 года. Представитель КНДР в ООН заявил, что тема денуклеаризации снята с повестки переговоров с Вашингтоном. По его мнению, «длительный и содержательный диалог», к которому стремятся США, является «уловкой, позволяющей сэкономить время» ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием Дональда Трампа на пост президента в 2020 году.