Небензя назвал условия для отказа КНДР от ядерного оружия

Путь к ядерному разоружению должен проходить не через санкции, а через укрепление мер доверия, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, санкции не могут заменить дипломатию, а переговоры — это «улица с двусторонним движением», и невозможно договориться, «не предлагая ничего взамен». «Можно ли рассчитывать на прогресс, когда Пхеньян призывают безоговорочно выполнить все выдвигаемые условия под обещания будущих благ?» — спросил Небензя.

Постпред напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что путь к ядерному разоружению любой страны, не только КНДР, должен начинаться «с укрепления мер доверия». При этом он отметил, что наличие у Северной Кореи ядерной программы неприемлемо.

8 декабря КНДР сняла денуклеаризацию с повестки переговоров с США. По мнению представителя Северной Кореи в ОНН Кима Сонга, длительный диалог, к которому стремится Вашингтон, — это «уловка», которая позволит сэкономить время ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием президента США Дональда Трампа в следующем году. В тот же день Пхеньян объявил о проведении «очень важного» испытания на космодроме Sohae. В ответ Трамп предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына, что тот может «потерять все» из-за «враждебных» действий в адрес США.