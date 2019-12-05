В офисе Зеленского допустили дополнительные полномочия для Донбасса

Речь идет о децентрализации и никак не о федерализации или автономии, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Киев готов на отдельные изменения в Конституции после «нормандского саммита»

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, в Конституцию страны могут быть внесены изменения, касающиеся децентрализации. Слова Ермака приводит «Европейская правда».

Он напомнил, что подобные изменения прописаны в минских договоренностях и Украина готова к их выполнению. Однако «ни о какой федерализации речь не идет», подчеркнул помощник президента.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места. «Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — уточнил он.

Ранее о подобной позиции Киева говорил глава МИД Украины Вадим Пристайко. В сентябре во время брифинга на 16-м ежегодном форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) он говорил, что никаких изменений в Конституцию страны об особом статусе Донбасса не будет, речь может идти только о децентрализации.