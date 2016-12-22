Коэн усомнился в правдивости слов Трампа о расследовании Мюллера

Бывший адвокат президента США также рассказал, что лгал в интересах Трампа на протяжении десяти лет и объяснил, что делал это из преданности

Майкл Коэн (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трем годам тюрьмы за ложь конгрессу и нарушение закона о финансировании предвыборной кампании, дал интервью телеканалу ABC.

В первой части этого интервью Коэн рассказывает, что лгал в интересах Трампа на протяжении более чем десяти лет. Как объясняет юрист, он делал это из преданности Трампу. Но президент США изменился, утверждает он.

«Я могу вам сказать, что господин, который сейчас сидит в овальном кабинете — это не Дональд Трамп, которого я помню по Trump Tower», — сказал Коэн. Управление страной отличается от управления компанией, где люди «слепо следовали» указаниям Трампа, пояснил Коэн.

После этого ведущий обратил внимание на слова спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Коэн старается говорить правду обо всем, что связано с расследованием и с Россией. Затем ведущий спросил: «Считаете ли вы, что президент Трамп говорит правду об этом?». «Нет», — ответил Коэн.

На вопрос о том, что ждет Трампа в будущем, юрист отвечать отказался. Он пояснил, что не хочет навредить расследованию. Коэн добавил, что согласен сотрудничать со следствием в будущем, если появится такая необходимость.

Президент США неоднократно называл расследование Мюллера охотой на ведьм, которую устроила «банда злых демократов», и отрицал связь между собой и российскими властями.

Приговор Коэну суд огласил 12 декабря. Коэн признался, что в 2016 году организовал выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карн Мадугал, чтобы те молчали об интимных связях с Трампом. Другой пункт обвинения касался предоставления ложных данных во время выступления в сенате. Тогда Коэн не рассказал, что готовил поездку Трампа в Россию в 2016 году.

После приговора Трамп заявил, что не отдавал своему бывшему адвокату распоряжений «делать плохого». Он назвал наем Коэна на работу ошибкой.