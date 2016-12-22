Песков ответил на слова Кадырова фразой «всегда не хватает денег»

Главы регионов часто просят увеличить финансирование, и это нормально, сказал пресс-секретарь президента. Глава Чечни накануне заявил, что республике для более успешного развития нужно больше бюджетных средств

Рамзан Кадыров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что республика развивалась бы успешнее, если бы из бюджета выделялось больше средств, передает корреспондент РБК.

«Это скорее вопрос к правительству. Но вместе с тем главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», — отреагировал Песков.

Интервью с Кадыровым, в котором тот пожаловался на нехватку средств, накануне, 13 декабря, вышло в эфире телеканала «Россия 24». В частности, рассказал глава Чечни, республика процветает из-за того, что Россия выделяет большие деньги.

«Люди думают, Кадырову Россия дает большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Поэтому, если бы [федеральной] программе необходимые средства выделили бы, мы бы сделали больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров.

По данным Федерального казначейства, федеральные трансферты Чечне в последние годы находятся в среднем на уровне 60 млрд руб. Так, в 2016 году безвозмездные перечисления республике (дотации, субсидии, субвенции) составили около 56 млрд руб., в 2017 году — 62 млрд руб., в 2018 году (по оценке на 1 ноября) планируются на уровне 61 млрд руб. По данным за 2017 год, Чечня занимала четвертое место по сумме полученных трансфертов после Крыма (101 млрд руб.), Дагестана (74,8 млрд руб.) и Калининградской области (66,7 млрд руб.). При этом та часть средств, которая не была увязана с конкретными направлениями затрат, — федеральные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на обеспечение сбалансированности бюджета — составила около 42 млрд руб.

В 2011 году, отвечая на вопрос о финансировании региона, глава Чечни сказал журналистам, что деньги «дает Аллах».