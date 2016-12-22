Кадыров заявил о необходимости большего финансирования процветания Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «России 24» заявил, что в развитии республики можно было достичь больших успехов в случае выделения большего объема средств из бюджета.

По словам Кадырова, люди думают, что Чечня «расцветает» из-за того, Россия дает ему большие деньги. «Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал глава Чечни.

В июне Кадыров написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 года новую транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал, что источниками средств на ВСМ в Чечню помимо федерального бюджета могут стать отраслевые корпорации, а также инвестфонды, вкладывающие деньги в инфраструктуру.

По оценкам Минтранса, стоимость высокоскоростной магистрали составляет 1,2 трлн руб. Из федерального бюджета на нее предлагается направить 336 млрд руб., остальные 869 млрд руб. идут по статье «внебюджетные источники».