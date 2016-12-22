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Регионы получат поддержку из бюджета из-за скачка цен на топливо
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Регионы получат поддержку из бюджета из-за скачка цен на топливо
Бизнес, 16:09
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Регионы получат поддержку из бюджета из-за скачка цен на топливо
Правительство определилось с размером дотаций регионам на закупку мазута и угля, цены на которые выросли перед отопительным сезоном. Регионы получат 8,6 млрд руб. В сентябре рассматривалась возможность выделения 20 млрд руб.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам, которых сильнее всего коснулось удорожание мазута и угля. Решение об этом было принято на заседании правительства в прошлый четверг, 29 ноября. Соответствующее правительственное распоряжение готовится к подписанию, сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко.

Дотации коснутся 12 регионов, в топливном балансе которых мазут и уголь составляют значительную долю, пояснили в пресс-службе. По данным источника РБК, близкого к правительству, речь идет о регионах, в которых мазут составляет более 15% в топливном балансе, а уголь более 25%.

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В основном дотации коснутся северных регионов и Дальнего Востока: Приморский край получит 3,7 млрд руб., Мурманская область — 1,9 млрд руб., Республика Коми — 234 млн. руб, Магаданская обл. — 272 млн.руб. Субсидии будут выделены Бурятии, Карелии, Забайкальскому, Камчатскому, Хабаровскому краям, а также Томской, Амурской, Астраханской областям.

«Впервые дотации получат 12 регионов. Мы рассмотрели возможность помощи субъектам в целях надежного прохождения отопительного сезона. Никто из граждан не должен остаться без тепла. Данные дотации будут направлены в самое ближайшее время», — прокомментировал решение Виталий Мутко.

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В октябре министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил о росте цен на мазут до 30% и внеплановом скачке цен на уголь, из-за чего бюджеты регионов не досчитались доходов. Для решения проблемы была создана межведомственная комиссия, которая уточняла данные о потерях регионов из-за роста цен на топливо. Якушев оценивал потери регионов из-за скачка цен в 23 млрд руб.

Курирующий в правительстве строительную отрасль вице-премьер Виталий Мутко в ноябре сообщил, что из-за резкого роста цен на топливо кабмин может выделить финансовую помощь регионам для прохождения отопительного сезона.

По данным «Коммерсанта», еще перед отопительным сезоном, в сентябре, Белый дом рассматривал выделение регионам субсидий более чем в два раза — речь шла о 20 млрд руб. Тогда сообщалось, что в дотациях на закупку угля нуждаются 44 региона, нефтепродуктов — 54. В Минстрое поя​сняли, что наиболее остро проблема стоит в Камчатском и Приморском краях и Мурманской области.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Виталий Мутко , мазут , топливо , отопительный сезон
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