Euractiv узнал о планах ЕС и Греции заменить российский газ «критским»

Греция с ExxonMobil начинает разведку газа в Ионическом море, Брюссель не возражает и «тихо аплодирует». Отказ от российских энергоресурсов уже ударил по промышленности ЕС и привел к росту цен в Европе, заявляла Москва
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Европейская комиссия поддержала соглашение Греции и американской ExxonMobil о разведке газа на шельфе в Ионическом море, отмечая, что сотрудничество с такими партнерами как США поможет Европе окончательно отказаться от российского газа, пишет Euractiv.

Издание называет разведку «критского топлива» (Ионическое море находится к западу от острова Крит) решительным сдвигом для Афин, поскольку греческие власти долго заигрывали с идеей разработки ресурсов на морском дне, но не брали на себя никаких обязательств. Хотя экологи считают, что новое соглашение с ExxonMobil может подорвать доверие к климатической политике ЕС, Греция уже заявила, что пробное бурение должно быть завершено к началу 2027 года и если запасы окажутся коммерческими выгодными, добыча стартует в 2030-м и продлится по меньшей мере 10 лет.

Брюссель в этой ситуации «не только не возражает, но и тихо аплодирует», отмечается в статье. Источник издания в Еврокомиссии пояснил, что главным приоритетом ЕС остается отказ от импорта российского газа не только путем диверсификации поставок, но и за счет сотрудничества с надежными энергетическими партнерами, среди которых названы США. «Теперь у нас также есть торговая сделка, которая укрепит наше энергетическое сотрудничество», — сказал собеседник издания.

The Economist написал, когда ЕС скажет россиянам «мы вас всех пригласим»
Политика
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Греция, помимо разведки газа, также заключила с США первое долгосрочное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о ежегодной закупке 700 млн куб. м. газа, начиная с 2030 года. Это отчасти станет выполнением обещания ЕС закупить у Вашингтона в течение трех лет энергоносителей на $750 млрд.

В октябре Евросоюз утвердил план по отказу от российского газа. Запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты и заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года. Против плана выступили Венгрия и Словакия.

ЕС решил сократить поставки энергоносителей из России после начала военной операции на Украине в рамках санкций против Москвы. Российские власти называют ограничительные меры незаконными. Президент Владимир Путин отмечал, что, отказавшись от российских нефти и газа, европейские страны столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен.

