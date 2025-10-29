Politico узнала о недовольстве из-за наплыва украинцев в Польше и ФРГ
В Германии и Польше некоторые политики призывают ужесточить политику в отношении украинских беженцев из-за наплыва в их числе молодых мужчин, пишет Politico.
«Нам не интересно, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну», — заявил газете депутат бундестага Юрген Хардт от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.
«Польша не может продолжать быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою собственную страну, при этом обременяя польских налогоплательщиков затратами на их дезертирство», — приводит издание также заявление ультраправой партии «Конфедерация».
В конце августа на Украине отменили запрет на выезд для мужчин от 18 до 22 лет, теперь они могут беспрепятственно пересекать границу. С начала российской военной операции покинуть страну запрещалось военнообязанным 18–60 лет (есть категории-исключения, но они не были связаны с возрастом). Под всеобщую мобилизацию попадают мужчины, начиная с 25 лет. Но заключить контракт по специальной программе можно и с 18 лет.
В Польшу, по данным местной пограничной службы, в сентябре—октябре прибыли почти 100 тыс. украинцев в возрасте 18–22 лет (около 1,6 тыс. в день). Их общее число более чем в два раза больше, чем за оставшийся период года.
В Германию, как отмечает Politico, в октябре въезжали 1,4–1,8 тыс. молодых украинцев в неделю. Как сказано в заявлении главы немецкого МВД Александра Добриндта, пока всплеск миграции рассматривается как начальная фаза после изменений в украинском законодательстве и допускается снижение числа приезжающих.
Газета указывает со ссылкой на Eurostat, что эти две европейские страны в целом приняли наибольшее число беженцев: около 1,2 млн человек — Германия, около 1 млн — Польша. В обоих государствах звучат призывы к сокращению пособий для украинских беженцев.
