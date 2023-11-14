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Война санкций ,  
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«Рособоронэкспорт» заявил о решении проблем с расчетами за оружие

«Рособоронэкспорт» заявил о решении проблем с расчетами, препятствующих ВТС
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Война санкций
Россия решила вопросы с расчетами по контрактам с иностранными заказчиками оружия в условиях санкций, заявил глава «Рособоронэкспорта». Он еще в 2019 году говорил об отказе от SWIFT и доллара
Посетитель фотографирует тяжелый транспортный Ил-76МД-90А(Э) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023
Посетитель фотографирует тяжелый транспортный Ил-76МД-90А(Э) на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 (Фото: Нина Падалко / пресс-служба ОАК / РИА Новости)

«Рособоронэкспорт» решил препятствующие военно-техническому сотрудничеству проблемы с логистикой и расчетами, которые появились из-за санкций. Об этом журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2023 сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

«Несмотря на то что мы уже давно работаем без SWIFT, без доллара и без евро, мы научились сегодня проводить совместные расчеты», — сказал он (цитата по ТАСС). По мнению Михеева, в России выработали решения, за счет которых страна сможет много лет продолжать сотрудничество с другими государствами, в том числе странами Африки.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года западные страны в рамках санкций начали отключать российские банки от SWIFT. Это коснулось в том числе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и других кредитных организаций. Российские власти называли санкции США и ЕС незаконными и нелегитимными. В 2014 году Центробанк создал Систему передачи финансовых сообщений, которая может выступать заменой SWIFT на внутреннем рынке, однако за рубежом ее применение ограничено.



Михеев еще в 2019 году говорил, что Россия отказалась от доллара и SWIFT при реализации контрактов на поставки вооружения и перешла на национальные валюты.

В ноябре 2022 года президент Владимир Путин говорил, что, несмотря на военные действия на Украине и перенаправление значительной части производимого вооружения на внутренние нужды, Россия с начала года поставила на мировые рынки военной продукции на сумму $8 млрд.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2018–2022 годах Россия поставляла вооружения 47 странам. 65% экспорта пришлось на страны Азии и Океании, 17% — на государства Ближнего Востока, еще 12% — на африканские страны. Если говорить о конкретных странах, крупнейшим покупателем российского оружия стала Индия, но за эти пять лет поставки туда снизились на 37%. По сравнению с 2013–2017 годами продажи российского оружия упали на 31%, доля России на мировом рынке составила 16%, сообщали в институте. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эти данные не комментировали, но в предыдущие годы ведомство критиковало методику подсчета SIPRI.

В феврале 2022 года посол России в Индии Денис Алипов рассказывал, что всего в эту страну идет четверть российских продаж вооружений за границу. По его словам, на тот момент общий объем заказов составлял $14 млрд.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Рособоронэкспорт ВТС SWIFT расчеты поставки оружия экспорт военной продукции
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