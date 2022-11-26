Путин назвал объем экспорта российского вооружения за 2022 год

Путин: даже в условиях этого года Россия поставила на внешний рынок вооружения на $8 млрд

Несмотря на то, что значительная часть производимого вооружения направляется на внутренние нужды, Россия в этом году уже поставила на мировые рынки военной продукции на сумму $8 млрд, заявил президент Владимир Путин, выступая на мероприятии, посвященном 15-летию госкорпорации «Ростех».

«Сегодня понятно, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на 8 миллиардов долларов», — сказал он, добавив, что в нынешних условиях это очень хороший результат (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы государства, контракты заключены на еще большую сумму, а годе еще не кончился.

Президент также призвал использовать полученный в ходе военной операции на Украине опыт по противодействию западному оружию, чтобы улучшить качество, надежность и боевые характеристики отечественной военной продукции. Он отметил, что ключевой задачей сейчас остается обеспечение нужд армии, и напомнил о необходимости нарастить производство и поставки вооружений и другой требуемой военным продукции.

В середине августа гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что у России заключены контракты по оборонному экспорту на 3 трлн руб., на тот момент были реализованы поставки по более чем половине сделок. По его словам, темпы экспорта вооружений не сильно изменились в сравнении с уровнем предыдущих лет. «Влияния специальной военной операции на поставках не усматривается. Россия была и остается надежным партнером в области ВТС [военно-технического сотрудничества] для дружественных государств», — подчеркнул он.

Чемезов говорил, что основная доля контрактов приходится на авиацию (около 40%) и технику ПВО (примерно треть). Еще около 30% составляют заказы на вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота.