Bloomberg узнал об опасении ЕС сорвать план поставок снарядов на Украину

Евросоюз в марте пообещал поставить Украине 1 млн снарядов за 12 месяцев. Теперь в объединении полагают, что вряд ли смогут достичь этой цели к марту 2024-го. Некоторые члены ЕС в частном порядке попросили перенести срок поставок

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Евросоюз, скорее всего, не сможет предоставить Украине обещанные 1 млн снарядов к марту 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. Информация, по их словам, идет от Европейской службы внешних связей (аналог МИДа в союзе).

Дипломаты также отметили, что некоторые члены ЕС неохотно раскрывали информацию о поставках боеприпасов, поэтому, чтобы сформировать полную картину, Евросоюзу придется попросить у них дополнительные данные.

Решение о поставках члены ЕС приняли в марте, планировалось, что за год они выполнят свое обещание. На эти цели выделили €1 млрд, еще €1 млрд Евросоюз собирался направить на совместные закупки снарядов для восполнения своих запасов.

В конце октября Bloomberg сообщил, что спустя более чем полгода после объявления о поставках ЕС отправил Украине только 30% обещанных боеприпасов. Уже тогда источники агентства говорили, что Евросоюз рискует не достичь своей цели к марту. Как пояснили собеседники агентства, некоторые государства — члены ЕС в частном порядке обратились к внешнеполитическому отделу блока с просьбой продлить сроки.

Агентство пишет, что поставки боеприпасов Украине от ЕС актуальны, поскольку Россия нарастила производство вооружений, а также из-за возможных поставок снарядов Москве от Пхеньяна. Власти России отрицали, что получают оружие от КНДР, в частности, глава МИДа Сергей Лавров назвал такую информацию слухами.

Москва негативно относится к западным поставкам вооружений на Украину. Такая помощь, считают российские власти, не помешает России достичь целей военной операции, но продлит страдания украинцев.