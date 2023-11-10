 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал об опасении ЕС сорвать план поставок снарядов на Украину

Bloomberg: ЕС с малой вероятностью выполнит обещание дать 1 млн снарядов Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Евросоюз в марте пообещал поставить Украине 1 млн снарядов за 12 месяцев. Теперь в объединении полагают, что вряд ли смогут достичь этой цели к марту 2024-го. Некоторые члены ЕС в частном порядке попросили перенести срок поставок
Фото: Hannah Beier / Getty Images
Фото: Hannah Beier / Getty Images

Евросоюз, скорее всего, не сможет предоставить Украине обещанные 1 млн снарядов к марту 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в ЕС. Информация, по их словам, идет от Европейской службы внешних связей (аналог МИДа в союзе).

Дипломаты также отметили, что некоторые члены ЕС неохотно раскрывали информацию о поставках боеприпасов, поэтому, чтобы сформировать полную картину, Евросоюзу придется попросить у них дополнительные данные.

Решение о поставках члены ЕС приняли в марте, планировалось, что за год они выполнят свое обещание. На эти цели выделили €1 млрд, еще €1 млрд Евросоюз собирался направить на совместные закупки снарядов для восполнения своих запасов.

В конце октября Bloomberg сообщил, что спустя более чем полгода после объявления о поставках ЕС отправил Украине только 30% обещанных боеприпасов. Уже тогда источники агентства говорили, что Евросоюз рискует не достичь своей цели к марту. Как пояснили собеседники агентства, некоторые государства — члены ЕС в частном порядке обратились к внешнеполитическому отделу блока с просьбой продлить сроки.

Агентство пишет, что поставки боеприпасов Украине от ЕС актуальны, поскольку Россия нарастила производство вооружений, а также из-за возможных поставок снарядов Москве от Пхеньяна. Власти России отрицали, что получают оружие от КНДР, в частности, глава МИДа Сергей Лавров назвал такую информацию слухами.

Москва негативно относится к западным поставкам вооружений на Украину. Такая помощь, считают российские власти, не помешает России достичь целей военной операции, но продлит страдания украинцев.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз военная помощь Украина снаряды срыв поставок
Материалы по теме
Rheinmetall поднял цены на 155-мм снаряды для Украины в полтора раза
Политика
Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на €40 млн
Политика
Демократы в сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 16:31
Конституционный суд Киргизии отменил матчества Общество, 17:44
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 17:43
Нетаньяху объявил о планах демилитаризовать сектор Газа Политика, 17:42
В Белом доме назвали «широкомасштабной» предстоящую встречу Си и Байдена Политика, 17:41
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 17:32
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 17:20
ЦБ пообещал компенсировать поровну активы инвесторам в случае разморозки Финансы, 17:18
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Интеграция бизнеса и науки: на что способны НОЦ мирового уровня Национальные проекты, 17:14
Водителей предупредили о новой схеме мошенничества при покупке автомобиля Авто, 17:13
Власти Австралии анонсировали строительство верфи для атомных субмарин Политика, 17:10
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя РБК и ВТБ, 17:08
Лауреат Нобелевской премии прекратила голодовку в иранской тюрьме Общество, 17:05
Трамп назвал самой большой угрозой для мира «ядерное потепление» Политика, 17:02
Семерых бельгийских теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи Спорт, 16:59