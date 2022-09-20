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Военная операция на Украине ,  
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Госдума упростила получение гражданства контрактникам-иностранцам

Гражданам иностранных государств, подписавших контракты на службу в российской армии, разрешили получать гражданство России без оформления вида на жительство. Также военнослужащим-иностранцам сократили срок первого контракта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Депутаты Госдумы приняли поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», которые упрощают получение гражданства иностранцами, подписали контракт на прохождение военной службы в российской армии. Текст поправок опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Иностранцам, служащим по контракту, разрешили обращаться за получением гражданства без предоставления вида на жительство.

«Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения условий, <...> и без представления вида на жительство», — говорится в тексте.

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Депутаты также утвердили поправку в закон «О воинской обязанности и военной службе», по которой первый контракт с иностранцем о прохождении военной службы может заключаться не на пять лет, а на год, если речь идет о солдатах, матросах, сержантах и старшинах.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя принятые Думой поправки, заявил, что в миграционном центре «Сахарово» развернут инфраструктуру «содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан». «Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», — написал он.

20 сентября депутаты нижней палаты также во втором и третьем чтениях одобрили поправки в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которыми предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Кроме того, поправки вводят несколько новых статей: «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1) и «Мародерство» (ст. 356.1).

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При этом один из разработчиков законопроекта Ольга Ковитиди, сенатор от Крыма, заверила, что это не означает объявления мобилизации в России. Совет Федерации рассмотрит поправки в среду, 21 сентября.

Некоторые политики, в том числе глава КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет, заявляют о необходимости объявить мобилизацию в России из-за военной операции на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к губернаторам с призывом начать «самомобилизацию», не дожидаясь решений Кремля, его поддержали главы нескольких субъектов. В Кремле ранее говорили, что необходимости во всеобщей мобилизации нет.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
контрактная служба контрактники гражданство России поправки в закон
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