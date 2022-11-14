МВД Турции сообщило о задержании устроившего взрыв в Стамбуле

МВД Турции: устроивший взрыв в Стамбуле задержан, предположительно, он причастен к РПК

В Турции задержали устроившего взрыв в Стамбуле, в котором погибли шесть человек. Предположительно, он причастен к Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической. В связи со взрывом разыскивали женщину

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Заложивший бомбу на популярной туристической улице Истикляль в Стамбуле задержан, предположительно, он причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT Haber.

«Ранее был задержан 21 человек. Человек, который заложил бомбу, был взят под стражу <...> В ближайшее время тем, кто причинил нам эту боль, мы воздадим болью в разы большей», — приводит его слова телеканал.

Он также рассказал, что из 81 пострадавших 50 были выписаны, пятеро находятся в реанимации, двое — в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о шести погибших.

Взрыв в стамбульском районе Бейоглу произошел около 16:20 13 ноября. Улица Истикляль, где это произошло, пешеходная и является одним из самых популярных мест у туристов. Ее полностью перекрыли, а также закрыли находящуюся неподалеку мечеть Таксим.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что бомбу заложила женщина. Он также подтвердил озвученную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что этот инцидент является терактом. Верховный совет радио и телевидения Турции объявил о запрете трансляции взрыва местными СМИ. Тем не менее, в Сети появились изображения предполагаемой виновницы взрыва.

На улице Истикляль также находится российское генконсульство. По предварительным данным дипмиссии, среди раненых при взрыве россиян не было.