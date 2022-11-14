Замглавы МИД Грушко: только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО

В МИД назвали безумцами тех, кто думает о вступлении Украины в НАТО

Замглавы российского МИДа отметил, что расширение НАТО не способствует укреплению безопасности. При этом сам альянс, по его словам, забывает о принципе не укреплять свою безопасность за счет безопасности других

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Только безумец сегодня может думать о вступлении Украины в НАТО, при этом расширение альянса не способствует укреплению его безопасности, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — заявил дипломат.

Он напомнил, что Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение, что Украина и Грузия могут стать членами альянса, предупреждала об опасности такого шага и напоминала, что отношения между Москвой и Брюсселем должны основывать на принципе неделимости безопасности.

«Расширение НАТО — это процесс, который не имеет ничего общего с интересами безопасности самой НАТО. Если посмотреть критерии, которые в самой НАТО сформулированы для осуществления политики открытых дверей — там написано, что любое расширение должно укреплять безопасность НАТО. А если посмотреть на реальность, то любое расширение ухудшает безопасность НАТО. Кстати, принятие Финляндии и Швеции ухудшает безопасность НАТО, потому что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу», — заключил он.

С июня 2020 года Украина получила особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями, что позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса, однако вовсе не подразумевает упрощенное вступление и обязательное будущее членство в НАТО.



Гарантии невступления Украины в Североатлантический альянс были одним из главных требований России перед началом специальной военной операции.

30 сентября Зеленский объявил о подаче заявки страны на вступление в НАТО в ускоренном порядке. «Мы [Украина и НАТО] доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — отметил глава государства.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для вступления Украины в НАТО необходимо согласие всех членов альянса, добавив, что «все страны имеют право подавать заявку на членство».

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк указал, что НАТО не будет участвовать в боевых действиях на Украине — он считает, что они закончатся раньше, «чем Украина пройдет все необходимые процедуры для вступления в альянс». По его словам, подача заявки на вступление в НАТО преследует две цели: определить стратегический вектор и ускорить поставки западного вооружения на Украину.

Лидеры Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии в совместном заявлении в начале октября поддержали членство Украины в НАТО. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что всего членство страны в НАТО поддержали 11 стран — членов альянса.

Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит весь блок НАТО. В частности, в начале августа с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

